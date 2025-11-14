Mersin'de 160 Balıkçıya %100 Hibeli Ekipman Desteği

Mersin'de küçük ölçekli balıkçılara tam destek

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Destek Büyükşehir Belediyesinden kısmet denizden' sloganlı Küçük Ölçekli Balıkçılara Malzeme Dağıtım Törenine katıldı. Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda gerçekleşen törende, denizden geçimini sağlayan balıkçılara yönelik kapsamlı destekler duyuruldu.

Dağıtılan destek ve kapsamı

Programa, Akdeniz ilçesinde destek verilen 160 balıkçı katıldı. Küçük ölçekli balıkçılara ekipman yenilemesine yönelik %100 hibeli malzeme desteği sağlandı. Dağıtılan malzemeler arasında tutya, balıkçı tulum takımı, polar ceket, çizme ve can yeleği gibi ihtiyaçlar yer aldı. Bu destekle balıkçılar, yüksek malzeme maliyetinden kurtularak daha güvenli ve verimli şartlarda avlanma imkânı buldu.

Aynı programda tarımsal üretime yönelik destekler de unutulmadı: 46 yetiştiriciye mısır flake, 27 yetiştiriciye ise güneş paneli dağıtıldı.

Başkan Seçer'in vurguları

Seçer törende, Büyükşehir Belediyesinin üretenin ve emek verenin yanında olduğunu belirterek, çalışmaların amacını şöyle özetledi: 'Mersin’i ve ülkemizi kalkındıralım istiyoruz'. Seçer, Mersin'in farklı ilçelerinde yürütülen projelerin takdir gördüğünü ifade ederek, 'Mersin’de güzel şeyler oluyor. Anamur’dan Tarsus’a, Çamlıyayla’dan Mut’a kadar her yerde çalışmalarımız takdir ediliyor' dedi.

Seçer ayrıca, desteklerin Akdeniz ile sınırlı kalmadığını belirterek, Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Akdeniz ilçelerinde toplam 400 balıkçıya malzeme desteği yapıldığını, bunun maliyetinin ekipman bazında 3 milyon 396 bin TL olduğunu açıkladı. Seçer, güneş paneli ve yem desteğiyle birlikte üç projenin toplam maliyetinin 23 milyon 159 bin TL olduğunu kaydetti ve 'Güneş panelleri ve yemlerimizin yarısını vatandaş, yarısını biz karşılıyoruz' dedi.

Tarımsal İnovasyon Merkezi ve diğer projeler

Seçer, Halkkent'te planlanan Tarımsal İnovasyon Merkezi hakkında bilgi vererek, merkezde üretim binası, sera, çocuk tarım alanı, hidroponik tarım alanı, açık üretim alanı, tarım eğitim merkezi, Tarımsal Hizmetler Dairesi hizmet binası, toprak analiz birimi ve tarım akademisinin yer alacağını belirtti. Merkezin 3 bin 800 metrekare üzerine yapılacağı ve projesinin tamamlandığını söyleyen Seçer, temelinin 2026 yılında atılacağını duyurdu.

Karaduvar Sosyal Yaşam Merkezi projesinin de imar planı engelleri sonrası yakında hayata geçirileceğini belirten Seçer, merkezde çok amaçlı salon, kadın ve çocuk atölyeleri, okuma salonu ve çocuklar için Survivor parkı gibi alanların bulunacağını ve tesislerin kısa sürede kazandırılabileceğini ifade etti.

Altyapı, ulaşım ve mali durum

Seçer, Hal Katlı Kavşağı çalışmasına başlandığını, Kuyuluk, Sayapark, Mersinli Ahmet Caddesi Katlı Kavşağı ve kuzey tüp geçit projelerinin de etap etap hayata geçirileceğini ve bu projelerin 2029 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Son beş yılda köy yolları ve ana caddelerdeki çalışmalarla büyük atılımlar yapıldığını belirten Seçer, 'Mersin, Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm tarihlerin en yoğun yatırım yapıldığı süreci yaşıyor' dedi.

Raylı sistem konusuna da değinen Seçer, ekonomik konjonktürü göz önünde bulundurarak 'tramvay mı yoksa metro mu yapalım' ayrımında mantıklı kararlar alacaklarını vurguladı. Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin borçlanma ve kredi bulma konusunda sorun yaşamadığını, mali tablonun iyi olduğunu ve bakanlığın da desteğe sıcak baktığını ifade etti.

Tören ve teşekkür

Program sonunda üreticiler, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Seçer'e destekleri için teşekkür etti. Tören, projelerden faydalanan balıkçılara temsili malzeme takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

