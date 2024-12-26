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Mersin'de 20 Çocuğa Sünnet Töreni Düzenlendi

Mersin'de 20 çocuk için düzenlenen sünnet töreninde Vali Pehlivan, çocuklara bisiklet hediye etti ve devletin desteklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:15
Mersin'de 20 Çocuğa Sünnet Töreni Düzenlendi

Mersin'de 20 Çocuğun Sünnet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Mersin'de, Mersin Valiliği ve Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle 20 çocuk için anlamlı bir sünnet töreni düzenlendi. Tören, kalabalık bir konvoy eşliğinde yapıldı. Vali Ali Hamza Pehlivan da etkinliğe aktif katılım gösterdi.

Çocuklara Bisiklet Hediye Edildi

Aileleriyle birlikte Mersin Valiliği’ne gelen sünnet kıyafeti giymiş çocuklar, Vali Pehlivan ile bir araya geldi. Vali Pehlivan, çocuklara bisiklet hediye ederek onları mutlu etti. Daha sonra, Vali Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile çocukları konvoya bindirdiler.

Konvoy ve Eğlence Programı

Diğer aileler ve çocuklar da balonlarla süslenmiş emniyet, jandarma ve sahil güvenlik araçlarına bindirilerek kentte renkli bir konvoy gerçekleştirdiler. Şehir turunun ardından, Suphi Öner Öğretmenevi'nde süren programda, sünnet ettirilecek çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Vali Pehlivan'dan Anlamlı Mesajlar

Vali Ali Hamza Pehlivan, çocukların yer aldığı her etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımız mutluysa toplumumuz, ülkemiz hatta dünya mutlu olacaktır" dedi. Ayrıca, yıl içinde 100 çocuğun sünnetinin gerçekleştirildiğini belirtti ve devletin çocuklara yönelik önemli hizmetler sunduğunu vurguladı.

Vakıfların Önemi

Pehlivan, yetim ve dezavantajlı çocukların devlete emanet olduğunu, "Devletimiz kimsesizlerin kimsesidir" diyerek bu konudaki duyarlılığını dile getirdi. Vakıf kültürü ve geleneğinin tarihin derinliklerinden gelen bir destek mekanizması olduğunu ifade etti.

Oyunlar ve Eğlencelerle Tamamlandı

Etkinliğin sonunda, çocuklar için çeşitli oyunlar ve eğlenceler düzenlenerek, bu özel gün coşkuyla noktalandı.

Mersin Valiliği ve Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 20 çocuk için sünnet töreni düzenlendi....

Mersin Valiliği ve Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 20 çocuk için sünnet töreni düzenlendi. Program kapsamında aileler, sünnet kıyafeti giydirilen çocuklarıyla Mersin Valiliğine gelerek Vali Ali Hamza Pehlivan ile görüştü. Vali Pehlivan, sünnet olacak çocuklara bisiklet hediye etti.

Mersin Valiliği ve Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 20 çocuk için sünnet töreni düzenlendi....

Mersin Valiliği ve Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 20 çocuk için sünnet töreni düzenlendi. Program kapsamında aileler, sünnet kıyafeti giydirilen çocuklarıyla Mersin Valiliğine gelerek Vali Ali Hamza Pehlivan ile görüştü. Vali Pehlivan, sünnet olacak çocuklara bisiklet hediye etti.

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