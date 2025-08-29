DOLAR
Mersin'de 20 Metrelik Su Kuyusuna Düşen Kedi Yavrusu İtfaiye ile Kurtarıldı

Mersin Toroslar Mevlana Mahallesi'nde 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak veterinere teslim edildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:41
Mersin'de 20 Metrelik Su Kuyusuna Düşen Kedi Yavrusu İtfaiye ile Kurtarıldı

Mersin'de 20 Metrelik Su Kuyusuna Düşen Kedi Yavrusu İtfaiye ile Kurtarıldı

Toroslar Mevlana Mahallesi'nde itfaiye müdahalesi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşlar bir su kuyusundan gelen kedi sesleri duydu.

Sesi takip edenler, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, 20 metre derinliğindeki su kuyusunda mahsur kalan kedi yavrusunu kurtarmak için çalışma başlattı.

Kurtarma operasyonunda bir itfaiye eri, ip yardımıyla kuyunun içerisine inerek yavru kediye ulaştı ve bulunduğu yerden çıkararak güvenli bir şekilde yüzeye çıkardı.

Kurtarılan kedi yavrusu, sağlık kontrolü için ilgili veterinere teslim edildi. Operasyon sırasında yapılan müdahale anları, itfaiye ekiplerinin göğüs kamerası ile kaydedildi.

