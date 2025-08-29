Mersin'de 21 firari hükümlü yakalandı, 35 şüpheli gözaltında

Mersin'de 21 firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama

Mersin'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 hükümlü yakalandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmanın sonucu olarak gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 21 hükümlü ile aranan 35 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından 21 hükümlü cezaevine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

