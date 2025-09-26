Mersin'de 210 Bin Deniz Kaplumbağa Yavrusu Denize Ulaştı

Türkiye'nin önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından Mersin'de, bu sezon yaklaşık 210 bin yavru başarılı şekilde denize ulaştı. Çalışmalar, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Mahmut Ergene öncülüğünde ve MEÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinin katılımıyla yürütüldü.

Yuvalama Alanları ve Sayısal Veriler

Ergene, kentte Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur kumsallarının önemli yuvalama alanları olduğunu vurguladı. Bu yıl Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda toplam 246 yuva tespit edildi. Tespit edilen yuvalardan 17'sinin caretta caretta, 229'unun chelonia mydas türüne ait olduğu belirtildi.

Ergene, yuvalardan çıkan yavruların başarılı bir şekilde denize ulaştığını ifade ederek, alanda artık yuva kalmadığını söyledi: 'Artık alanda yuva kalmadı.' Kent genelindeki kumsallarda toplamda yaklaşık 210 bin yavrunın denize eriştiği bildirildi.

Toplumsal Duyarlılık ve Teşekkür

Sezon boyunca ana yuvalama alanları dışında da çok sayıda noktada yuva tespit ettiklerini kaydeden Ergene, deniz kaplumbağalarına ve yuvalarına duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

