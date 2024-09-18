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Mersin'de 261 Kilo Sentetik Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'de yapılan operasyonda 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:14
Mersin'de 261 Kilo Sentetik Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'de gerçekleştirilen başarılı bir uyuşturucu operasyonunda toplam 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon, yerel emniyet güçleri tarafından yürütüldü ve 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yurt dışından bir tırla uyuşturucu getirilmesi konusunda ihbar aldı.

Bu doğrultuda ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan tırın dorsesinde narkotik dedektör köpeği ile detaylı bir arama gerçekleştirdi.

Uyuşturucu Maddelerin Saklandığı Yöntem

Yapılan aramada, sentetik uyuşturucuların plastikan bidon ve kaplar içerisinde gizlendiği tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucunun detaylı incelemesi ve soruşturma devam ediyor.

Bu operasyon, Mersin'de uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve vatandaşların bu tür olaylara karşı daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Mersin'de tırın dorsesinde 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi...

Mersin'de tırın dorsesinde 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

Mersin'de tırın dorsesinde 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi...

Mersin'de tırın dorsesinde 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

Mersin'de tırın dorsesinde 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi...

Mersin'de tırın dorsesinde 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

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