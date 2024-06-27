Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem! Çevre şehirlerde de hissedildi

MERSİN'DE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Toroslar ilçesinde saat 23.37'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olarak belirtilen yer Toroslar ilçesi oldu.

DEPREM DETAYLARI

Depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken, derinliği ise AFAD tarafından 12.06 km olarak açıklandı. Depremin koordinatları şu şekildedir:

Enlem: 36.95111 N

Boylam: 34.45694 E

Deprem saat 23.37'de, Türkiye Saati ile gerçekleşti ve çevre bölgelerden de hissedildiği bildirildi.





ÇEVRE ŞEHİRLERDE HİSSEDİLDİ

Mersin'deki deprem, çevre şehirlerde de hissedildi. Anamur, Silifke, Tarsus gibi Mersin'in diğer ilçeleri ile Adana ve Antalya gibi komşu illerden de vatandaşlar tarafından hissedildiği bildirildi. Depremin neden olduğu olumsuz bir durum veya can kaybı rapor edilmedi.