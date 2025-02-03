DOLAR
35,93 -0,2%
EURO
36,77 1,27%
ALTIN
3.218,95 0,2%
BITCOIN
3.388.156,36 3,6%

Mersin'de 39 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin’de 39 yıl 2 ay 26 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü F.U. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:07
Mersin'de 39 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de Kaçak Hükümlü Ele Geçirildi

Mersin'de, 39 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı. Hakkında farklı suçlardan arama kararı bulunan F.U., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda ele geçirildi.

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları

Yapılan açıklamalara göre, F.U. üzerinde resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve bandrolsüz eser satma gibi suçlardan aranıyordu. Ekipler, firari hükümlünün saklandığı adresi tespit ettikten sonra operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda F.U., huzur verici bir şekilde yakalandı. Hemen ardından gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Münbiç'te Bombalı Saldırı: 14 Sivil Hayatını Kaybetti
2
Artvin'de Karla Kapanan Yolda Hasta Tahta Kızakla Taşındı
3
Aydın Ayaydın'dan Göcek Tüneli Ücretine Açıklama: 2030'a Kadar Ücretli Olacak
4
Mersin'de 39 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı
5
Trump'tan Avrupa Birliği'ne Yeni Tarife Uyarısı
6
Bursa'daki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
7
MİT, PKK/YPG Sorumlusunu Suriye'de Nokta Operasyonla Ele Geçirdi

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor