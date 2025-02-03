Mersin'de 39 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de Kaçak Hükümlü Ele Geçirildi

Mersin'de, 39 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı. Hakkında farklı suçlardan arama kararı bulunan F.U., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda ele geçirildi.

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları

Yapılan açıklamalara göre, F.U. üzerinde resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve bandrolsüz eser satma gibi suçlardan aranıyordu. Ekipler, firari hükümlünün saklandığı adresi tespit ettikten sonra operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda F.U., huzur verici bir şekilde yakalandı. Hemen ardından gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.