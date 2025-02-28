Mersin'de 4 Katlı Binada Yangın Paniği: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Mersin'in Toroslar İlçesinde Yangın Olayı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, Halkkent Mahallesi Ceyhan Caddesi'nde yer alan 4 katlı bir binanın en üst katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Yangın, henüz belli olmayan bir nedenle 4. katta başladı. Olayın fark edilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı fakat olay sonucunda evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi üzerinde araştırmalar sürmektedir.

Mersin'in Toroslar ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'in Toroslar ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.