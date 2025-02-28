Mersin'de 4 Katlı Binada Yangın Paniği: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Mersin'in Toroslar ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye tarafından hızla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 17:43
Mersin'de 4 Katlı Binada Yangın Paniği: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Mersin'in Toroslar İlçesinde Yangın Olayı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, Halkkent Mahallesi Ceyhan Caddesi'nde yer alan 4 katlı bir binanın en üst katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Yangın, henüz belli olmayan bir nedenle 4. katta başladı. Olayın fark edilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı fakat olay sonucunda evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi üzerinde araştırmalar sürmektedir.

Mersin'in Toroslar ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Mersin'in Toroslar ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'in Toroslar ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Mersin'in Toroslar ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'nın Tarihi Çarşısı, Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Yeniden Hayat Bulacak
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'Mağduriyetin Bitmediğini Söylemek Küstahlıktır'
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat'ın Yaralarını Unutmadık
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat'ın Ekonomik Maliyeti 380 Milyar Dolar
5
Garance Kasırgası, La Reunion'da Üç Can Aldı
6
Mescid-i Aksa'da Ramazanın Hilali Görüldü
7
Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Mansur Yavaş'tan Ankaralı Ailelere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi