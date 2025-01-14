Mersin'de 40 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de bir otomobilde 40 ruhsatsız tabanca bulundu, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:42
Mersin'de 40 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de gerçekleştirilen bir operasyonda, bir otomobilde toplamda 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kente yasadışı silah getirileceğini tespit ederek harekete geçti. Şüphelileri takibe alan polis, belirlenen bir uygulama noktasında durdurulan otomobilde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında yapılan aramada, otomobilin iç kısmında toplam 40 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler bulundu. Elde edilen silahlarla ilgili işlemler yapan emniyet güçleri, şüpheliler Ş.K. ve M.Y.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Mersin’deki bu olay, yasadışı silah ticareti ile mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mersin'de bir otomobilde 40 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait şarjörler ele geçirildi, gözaltına...

Mersin'de bir otomobilde 40 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait şarjörler ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de bir otomobilde 40 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait şarjörler ele geçirildi, gözaltına...

Mersin'de bir otomobilde 40 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait şarjörler ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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