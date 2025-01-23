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Mersin'de 43 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi: İki Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de bir tırın dorsesinde 43 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:17
Mersin'de 43 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi: İki Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 43 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi

Mersin'de gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla 43 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda narkotik ekipleri bir tırı takibe aldı.

Takip Sonrası Operasyon

Mersin Serbest Bölgesi Kavşağı'nda durdurulan tırda yapılan aramalarda, narkotik dedektör köpeği "Tokyo" ile birlikte yapılan incelemelerde, dorsede zulalanmış uyuşturucu madde bulundu. Dron destekli operasyonda, S.A. ve H.B. isimli iki şahıs gözaltına alındı.

Zanlılar Tutuklandı

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Bu operasyon, Mersin'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesi adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mersin'de bir tırın dorsesinde 43 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli...

Mersin'de bir tırın dorsesinde 43 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

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