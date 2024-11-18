Mersin'de 49 Hükümlü ve 19 Şüpheli Operasyonla Yakalandı

Mersin'de Büyük Operasyon: 49 Hükümlü ve 19 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen kapsamlı operasyonlar sonucunda firari 49 hükümlü ve 19 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Asayiş Şubesi ekiplerinin kent genelinde belirlenen adreslere yönelik hedef odaklı çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

Yakalanma Anı Kameralara Yansıdı

Operasyonlar sırasında, yakalanan hükümlülerden birinin, saklanmaya çalıştığı koltuğun arkasında bulunması dikkat çekti. O anlar, polis kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntü, operasyonun nasıl bir titizlikle yürütüldüğünü gözler önüne serdi.

Yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Bu operasyon, şehirdeki güvenlik durumunun güçlendirilmesine katkı sağlarken, polisin çalışmaları toplantılarda okunmaya değer bir başarı olarak değerlendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda firari 49 hükümlü ve 19 şüpheli yakalandı.

Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda firari 49 hükümlü ve 19 şüpheli yakalandı.