Mersin'de 5 Kamyon Çöp, Terkedilmiş Evden Çıkarıldı

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde, kötü koku ihbarları üzerine yapılan inceleme sonucunda bir 2 katlı evden tam 5 kamyon çöp çıkarıldı.

Akdeniz Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Çilek Mahallesi’ndeki evde atıkların biriktirildiği ve bu durumun çevre sakinleri tarafından fark edilerek belediyeye bildirildiği belirtildi.

İhbar sonrası, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri evin adresine sevk edildi. Ekipler, evin içine girdiklerinde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi ve atıkların toplanması için çalışmalar başlatıldı.

Uzun süren yoğun çabalar sonucunda, evden çıkarılan çöpler 5 kamyona yüklendi ve bertaraf tesisine götürüldü. Atıkların temizlenmesinin ardından, evin ve çevresinin de temizlik işlemleri gerçekleştirildi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen 2 katlı evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen 2 katlı evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.