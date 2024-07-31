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Mersin'de 50 Ton Sahte Deterjan Operasyonu

Mersin'de yapılan operasyonda 50 ton sahte deterjan ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:12
Mersin'de 50 Ton Sahte Deterjan Operasyonu

Mersin'de Sahte Deterjan Operasyonu

Mersin'de gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucu, 50 ton sahte toz deterjan ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü, 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kaçakçılık Şubesi Devrede

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Mersin kent merkezinde bulunan iki depoda yasa dışı ürünlerin bulunduğunu tespit etti. Ekipler, belirledikleri adreslere operasyon düzenleyerek arama yaptı.

Ele Geçirilen Ürünler ve Şüpheliler

Yapılan aramalarda 50 ton sahte toz deterjan ele geçirildi. Operasyon sırasında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ürünlerin Paketleme Süreci

Yapılan incelemeler, sahte deterjanların tuz görünümündeki torbalarda Mersin'e getirildiğini ve bir markanın ambalajlarıyla paketlendiğini ortaya koydu. Gözaltına alınan zanlılar, ürünlerin başkasına ait olduğunu ve paketleme işleminden sonra yurt dışına gönderileceğini ifade etti.

Mersin'de düzenlenen operasyonda 50 ton sahte toz deterjan ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına...

Mersin'de düzenlenen operasyonda 50 ton sahte toz deterjan ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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