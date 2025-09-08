Mersin'de 8 Aylık Asayiş Raporu: Suç Oranlarında Düşüş, Uyuşturucu Yakalamalarında Artış

Mersin Valisi Atilla Toros, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında kentteki 8 aylık asayiş verilerini paylaştı. Vali Toros, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun 10'unda da azalma sağlanmış, bu suç grubunda yüzde 13 oranında bir düşüş kaydedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Genel Değerlendirme

Vali Toros, Mersin'in huzurunu hedef alan tüm suç odaklarına karşı devletin iradesinin net olduğunu belirterek kararlı, caydırıcı ve kesintisiz bir mücadeleden geri adım atılmayacağını vurguladı. Kişilere karşı işlenen suçlarda elde edilen başarıya dikkat çeken Toros, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da önemli kazanımlar sağlandığını söyledi. Buna göre 9 önemli suçun 9'unda azalma, bu grupta ise yüzde 29 gerileme ve aydınlatma oranının %94,4 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Organize Suç, Kaçakçılık ve Tefecilik

Organize suç şebekelerinin kaynağını kurutmaya yönelik sürdürülen çalışmalarda bu dönemde düzenlenen 50 operasyonda 197 şahıs gözaltına alınmış; 79'u tutuklanmış, 66'sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştır. Kaçakçılıkla mücadelede ise 643 operasyonda 806 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.

Bu operasyonlarda ele geçirilenler arasında 525 bin litre akaryakıt, 42 bin litre alkollü içki, 145 bin paket sigara, 5 bin 500 elektronik sigara, 67,7 milyon makaron ve 12 bin kilogram tütün yer almakta; 65,3 milyon lira vergi kaybı önlendi. Bu yılın ilk 8 ayında ele geçirilen akaryakıt miktarında %22, alkollü içkide %63, makaron miktarında ise %131 artış sağlandığı aktarıldı.

Tefeciliğe yönelik 55 operasyonda 174 şahıs gözaltına alınmış; 44'ü tutuklanmış, 26'sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştır.

Uyuşturucuyla Mücadele

Gençleri ve toplumun geleceğini hedef alan uyuşturucuya karşı yoğun operasyonlar gerçekleştirildi. Vali Toros, "2025'in ilk 8 ayında gerçekleştirilen 895 operasyonda gözaltına alınan 1340 şahıstan 723'ü tutuklanmış, 257'si adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" dedi. Geçen yılın aynı dönemine göre operasyon sayısında %30, gözaltı sayısında %27 ve tutuklama sayısında %39 artış sağlandığı bildirildi. Ayrıca yakalanan uyuşturucu madde miktarında %317, uyuşturucu hap sayısında ise %174 artış kaydedildi.

Göçmen Kaçakçılığı

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 41 operasyonda 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İlde yasal kalış hakkı bulunan yabancı sayısına ilişkin Toros, 199.366 yabancı bulunduğunu, bunların 158.393'ünün geçici koruma altındaki Suriyeliler, 39.451'inin ikamet izinliler ve 1.522'sinin uluslararası koruma kapsamındaki yabancılar olduğunu açıkladı. Yapılan kimlik kontrollerinde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 1.031 yabancıdan 549'u sınır dışı edilmiş; kalanların sınır dışı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Diğer Çalışmalar ve Mesaj

Hırsızlık olaylarına karşı etkin çalışmaların yürütüldüğünü, kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması ile ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik mücadelenin titizlikle devam ettiğini belirten Toros, paylaşılan verilerin Mersin güvenliği için verilen mücadelenin ve iradenin rakamlara yansıması olduğunu söyledi.

Vali Toros ayrıca, "Devletimizin verdiği yetki, milletimizin bize emanet ettiği sorumlulukla, suç ve suçluyla mücadelemizi en kararlı ve en etkin yöntemlerle, hukuk ve insan hakları çerçevesinde sürdürüyoruz. Devletimizin gücü ve milletimizin desteğiyle ilimizin huzurunu ve güvenliğini bozmayı hedefleyen hiçbir kişi veya yapıya asla geçit vermeyeceğiz." diyerek kararlılık mesajını yineledi.

Mersin Valisi Atilla Toros (ortada), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında 8 aylık asayiş olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.