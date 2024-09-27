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Mersin'de 9 Bin Yıllık İki Buğday Türü Bulundu

Yumuktepe Höyüğü'nde 9 bin yıllık geçmişi olan iki buğday türü tespit edildi. Antik DNA çalışmaları tamamlandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:32
Mersin'de 9 Bin Yıllık İki Buğday Türü Bulundu

Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde Tarihî Keşif

Mersin’in Toroslar ilçesindeki Yumuktepe Höyüğü, yürütülen arkeobotanik araştırmalar sonucunda 9 bin yıllık iki buğday türünü ortaya çıkardı.

Neolitik Dönem'e Ait Kalıntılar

1937 yılında başlayan kazılarla zengin bir tarihe sahip olan bu höyük, çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyor. Yumuktepe'deki arkeobotanik çalışmalar İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Burhan Ulaş başkanlığında yürütülüyor.

Buğday Türleri ve Antik DNA Çalışmaları

Ekip tarafından yapılan incelemelerde, “Triticum timopheevii” (Yeni tip kaplıca buğdayı) ve “Triticum spelta” (ekmeklik buğdayın en ilkel türü) olarak adlandırılan iki buğday türü tespit edildi. Buğday tohumları laboratuvar ortamında antik DNA çalışmaları için çıkarıldı.

Yumuktepe'nin Tarım Tarihindeki Önemi

Doç. Dr. Ulaş, "Yumuktepe Höyüğü, Neolitik tarımın yayılımında kilit bir rol oynamış olabilir. Yeni bulgular, buğdayların ticari yollarla Avrupa'ya yayılımı konusunda önemli bilgiler sunuyor," dedi.

Yeni Bulgular ve Tarihî Değerlendirme

Ulaş, "Triticum timopheevii" türünün artık yok olma tehlikesi altında olduğunu belirtirken, "Bu türün tarımının geçmişte yapıldığı yerler de oldukça sınırlıdır," dedi. Önceden sadece Bronz Çağı'nda yetiştirildiği düşünülen Triticum spelta hakkında, yapılan analizlerin, bu türün tarımının Neolitik dönemde de yapıldığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik...

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik araştırmalarda geçmişi Neolitik Dönem'e uzanan iki türe ait buğday tohumları bulundu.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik...

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik araştırmalarda geçmişi Neolitik Dönem'e uzanan iki türe ait buğday tohumları bulundu.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik...

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik araştırmalarda geçmişi Neolitik Dönem'e uzanan iki türe ait buğday tohumları bulundu.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik...

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik araştırmalarda geçmişi Neolitik Dönem'e uzanan iki türe ait buğday tohumları bulundu.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik...

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik araştırmalarda geçmişi Neolitik Dönem'e uzanan iki türe ait buğday tohumları bulundu.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik...

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik araştırmalarda geçmişi Neolitik Dönem'e uzanan iki türe ait buğday tohumları bulundu.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik...

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik araştırmalarda geçmişi Neolitik Dönem'e uzanan iki türe ait buğday tohumları bulundu.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik...

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik araştırmalarda geçmişi Neolitik Dönem'e uzanan iki türe ait buğday tohumları bulundu.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik...

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik araştırmalarda geçmişi Neolitik Dönem'e uzanan iki türe ait buğday tohumları bulundu.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik...

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik araştırmalarda geçmişi Neolitik Dönem'e uzanan iki türe ait buğday tohumları bulundu.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik...

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik araştırmalarda geçmişi Neolitik Dönem'e uzanan iki türe ait buğday tohumları bulundu.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik...

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik araştırmalarda geçmişi Neolitik Dönem'e uzanan iki türe ait buğday tohumları bulundu.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik...

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik araştırmalarda geçmişi Neolitik Dönem'e uzanan iki türe ait buğday tohumları bulundu.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik...

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde yürütülen arkeobotanik araştırmalarda geçmişi Neolitik Dönem'e uzanan iki türe ait buğday tohumları bulundu.

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