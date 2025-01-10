Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı ve 5 Meclis Üyesi Gözaltında

Mersin'de Gözaltılar

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve 5 belediye meclis üyesi, il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyon, çeşitli suçlamalarla başlatılan geniş çaplı bir soruşturmanın parçası.

Soruşturmanın Ayrıntıları

Soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" gibi suçlamaları içermekte. Bu bağlamda, Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan da gözaltına alındı.

Polis Önlemleri

Akdeniz Belediyesi'nde gerçekleştirilen aramalarda polis ekipleri, binanın önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Gözaltı işlemleri sırasında, belediye binasında önemli verilerin toplanması amacıyla detaylı incelemeler yapıldığı bildiriliyor.

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.