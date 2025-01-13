Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Tutuklandı

Mersin'de terör soruşturması kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve 4 meclis üyesi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 07:15
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 07:15
Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Tutuklandı

Mersin'de Terör Soruşturması: Akdeniz Belediye Başkanı Tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile birlikte 4 belediye meclis üyesi tutuklandı. 10 Ocak'ta Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Gözaltına Alınan İsimler

Başkan Sarıyıldız'ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ile DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan da emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı.

Tutuklama ve Serbest Bırakma

Savcılık sorguları sonrası, Sarıyıldız ile Arslan, Çağlar, Oruç ve Bakırhan tutuklanırken, Danış adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılığın başlattığı soruşturma, “terör örgütü propagandası yapma”, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu’na aykırılık” ve “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamalarını içeriyor.

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