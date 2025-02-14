Mersin'de Anaokulu Öğrencilerine Kar Sürprizi

Mersin'in Mezitli ilçesinde, belediye, kar yağmayan mahallelerde yaşayan çocuklara özel bir sürpriz gerçekleştirdi. Mezitli Abdulkadir Perşembe Vakfı Anaokulu'na, kar eğlencesi için iki kamyon kar taşındı.

Çocukların Yüzünde Gülümseme

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in talimatı ile ilçe merkezindeki öğrencilere, unutulmaz bir an yaşatmak için harekete geçildi. Belediye ekipleri, yüksek kesimlerden topladıkları karları 2 kamyonla anaokulunun bahçesine getirdi.

Karı gören minikler, büyük bir şaşkınlık içinde doyasıya eğlendi. Kar topu oynayan çocuklar, sevgiyle yaptıkları kardan adamlar ile kışın tadını çıkardı. Öğrenciler, kendilerine bu güzel sürprizi hazırlayan yetkililere teşekkür etti.

Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye, kar yağmayan mahallelerdeki öğrencilerin eğlenebilmesi için bir okula 2 kamyon kar taşıdı. Mezitli Abdulkadir Perşembe Vakfı Anaokulunun bahçesindeki minikler, doyasıya kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye, kar yağmayan mahallelerdeki öğrencilerin eğlenebilmesi için bir okula 2 kamyon kar taşıdı. Mezitli Abdulkadir Perşembe Vakfı Anaokulunun bahçesindeki minikler, doyasıya kar topu oynadı, kardan adam yaptı.