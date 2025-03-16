Mersin'de Anıtlı Barajı'nın İnşaat Sözleşmesi İmzalandı

Anıtlı Barajı'nın Yapım Sözleşmesi İmzalandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de inşa edilecek Anıtlı Barajı için yapım sözleşmesinin imzalandığını duyurdu. Barajın Nisan 2028'de tamamlanması hedefleniyor.

Yumaklı, Anıtlı, Uçarı ve Yakacık mahallelerindeki 1100 hektar tarım arazisine su sağlayacak bu barajın, Kaledran Çayı üzerinde inşa edileceğini ve tarımsal üretimde verim artışı sağlayacağını ifade etti.

Barajın Teknik Özellikleri

Barajın ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipi olarak inşa edilecek. Tesisin; 97 metre yükseklikte, 348 metre kret uzunluğunda ve 12 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

Yumaklı, mevcut durumda mahallelerin geçim kaynağı olan tarımda kullanılan suların yer altı su kuyularından elde edildiğini vurgulayarak, bu durumun hem yer altı suyu rezervlerini azalttığını hem de yüksek enerji maliyetlerine yol açtığını dile getirdi. Bu nedenle barajın inşasına karar verildiğini kaydetti.

Ekonomik Katkı ve Tarımsal Verimlilik

Yumaklı, barajın günümüz fiyatlarıyla 1 milyar 373 milyon lira maliyetle inşa edileceğini belirtti. Anıtlı Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki muz, avokado ve çilek gibi yüksek ekonomik değere sahip ürünlerin yetiştirilme oranları ve verimlerinin artmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Bakan Yumaklı, tesisin yıllık 280 milyon lira ekonomik katkı sağlamasının beklendiğini ve bu gelişmenin bölge halkı ve üreticiler için hayırlı olmasını diledi.