Mersin'de Anız Yangını Çıkaran İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Mersin'de Anız Yangınına Geçit Yok
Mersin'in Erdemli ilçesinde, anız yakarak çevreye büyük zarar veren iki kişi, Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.
Olayın Detayları
İl Jandarma Komutanlığı, anız yakılması ile ilgili olarak gelen ihbarları ciddiye alarak bölgeye intikal etti. Jandarma ekipleri, anız yangınının bitki örtüsü ve hayvan türleri üzerindeki yıkıcı etkilerini engellemek amacıyla hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.
Şüphelilerin Gözaltına Alınması
Bölgeye ulaşan ekipler, yangın anında suçüstü yakaladıkları iki kişiyi gözaltına aldı. Anız yakmanın doğaya yaptığı kötü etkiyi önlemek için yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, anız yangını çıkartan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.