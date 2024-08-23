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Mersin'de Anız Yangını Çıkaran İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde anız yangını çıkaran iki kişi, Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:20
Mersin'de Anız Yangını Çıkaran İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Mersin'de Anız Yangınına Geçit Yok

Mersin'in Erdemli ilçesinde, anız yakarak çevreye büyük zarar veren iki kişi, Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Olayın Detayları

İl Jandarma Komutanlığı, anız yakılması ile ilgili olarak gelen ihbarları ciddiye alarak bölgeye intikal etti. Jandarma ekipleri, anız yangınının bitki örtüsü ve hayvan türleri üzerindeki yıkıcı etkilerini engellemek amacıyla hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması

Bölgeye ulaşan ekipler, yangın anında suçüstü yakaladıkları iki kişiyi gözaltına aldı. Anız yakmanın doğaya yaptığı kötü etkiyi önlemek için yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Sonuç: Jandarma, çevre koruma konusunda kararlılığını sürdürmeye devam ediyor ve bu tür eylemlerin önüne geçilmesi adına çalışmalara devam etmekte.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, anız yangını çıkartan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, anız yangını çıkartan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

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