DOLAR
40,59 0%
EURO
46,56 -0,41%
ALTIN
4.322,42 -1,22%
BITCOIN
4.816.824,3 -1,37%

Mersin'de Anne ve Kızı Silahla Öldüren 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de yengesi ve annesini öldüren zanlı ile ona yardım eden 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 09:41
Mersin'de Anne ve Kızı Silahla Öldüren 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Silahlı Cinayet: 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen silahlı cinayetle ilgili olarak 4 şüpheli, gözaltına alındı. 26 Temmuz'da Gündoğdu Mahallesi'nde, yengesi Aygül Çınar (26) ve yengesinin annesi Türkan Söylemez (56) tabancayla öldürüldü. Cinayetin faili olarak aranan Ö.C. Çınar (22) ise Mezitli ilçesinde bir evde saklandığı sırada yakalandı.

Özel Harekat ve Dron Destekli Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ö.C. Çınar'ın saklandığı adresi tespit ettikten sonra özel harekat ekiplerinin katılımıyla dron destekli bir operasyon düzenledi.

Katil Zanlısının Yurt Dışına Kaçış Hazırlığı

Operasyonda, Ö.C. Çınar ile onun saklanmasına yardımcı olduğu öne sürülen 3 şüpheli daha yakalandı. Katil zanlısının, yurt dışına kaçma planları yaptığı iddia edildi. İşlemleri tamamlanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olayın Arka Planı

26 Temmuz günü, Gündoğdu Mahallesi'nde yaşanan bu üzücü olayda, Aygül Çınar ve annesi Türkan Söylemez'in hayatını kaybetmesi sonrasında, polisin Ö.C. Çınar'ı yakalamak için yaptığı çalışmalar hız kazandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yengesi ve yengesinin annesini tabancayla öldüren firari zanlı ile...

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yengesi ve yengesinin annesini tabancayla öldüren firari zanlı ile saklanmasına yardım ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı
2
Tekirdağ'da Denizde Kaybolan Çocuğu Arama Çalışmaları Devam Ediyor
3
Sıcak Havalar Kalp Krizi ve Panik Atağı Karıştırıyor!
4
Bitlis Eren Üniversitesi'nde Bal Hasadı Heyecanı
5
Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi
6
Erzurum'da Tır Yangını: Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Şanlıurfa Hastanesinde Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı Olayı Anlattı

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar