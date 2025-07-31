Mersin'de Anne ve Kızı Silahla Öldüren 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Silahlı Cinayet: 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen silahlı cinayetle ilgili olarak 4 şüpheli, gözaltına alındı. 26 Temmuz'da Gündoğdu Mahallesi'nde, yengesi Aygül Çınar (26) ve yengesinin annesi Türkan Söylemez (56) tabancayla öldürüldü. Cinayetin faili olarak aranan Ö.C. Çınar (22) ise Mezitli ilçesinde bir evde saklandığı sırada yakalandı.

Özel Harekat ve Dron Destekli Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ö.C. Çınar'ın saklandığı adresi tespit ettikten sonra özel harekat ekiplerinin katılımıyla dron destekli bir operasyon düzenledi.

Katil Zanlısının Yurt Dışına Kaçış Hazırlığı

Operasyonda, Ö.C. Çınar ile onun saklanmasına yardımcı olduğu öne sürülen 3 şüpheli daha yakalandı. Katil zanlısının, yurt dışına kaçma planları yaptığı iddia edildi. İşlemleri tamamlanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olayın Arka Planı

26 Temmuz günü, Gündoğdu Mahallesi'nde yaşanan bu üzücü olayda, Aygül Çınar ve annesi Türkan Söylemez'in hayatını kaybetmesi sonrasında, polisin Ö.C. Çınar'ı yakalamak için yaptığı çalışmalar hız kazandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yengesi ve yengesinin annesini tabancayla öldüren firari zanlı ile saklanmasına yardım ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.