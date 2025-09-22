Mersin'de 'Araçsız Sokak Günü' etkinliği: Adnan Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü

Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen 'Araçsız Sokak Günü' etkinliği, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilerek Adnan Menderes Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölümü Başkanı Maria Luisa Wyganowski, AB Delegasyonu Ulaşım Sektörü Temsilcisi Göktuğ Kara, bisiklet grupları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Trafiğe kapatılan bulvardaki Babil Kavşağı'nda toplanan grup, kortej halinde Galatasaray Meydanı'na yürüdü.

Vahap Seçer, meydanda yaptığı konuşmada etkinliğin farkındalık yaratma amacına dikkat çekti: "Bugün bir farkındalık yaratmak için dünyanın muhtelif yerlerinde sokaklar trafiğe kapatılıyor. Biz daha büyük bir iş yaptık ve Adnan Menderes Bulvarı'nın bir kısmını trafiğe kapattık. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması 'Herkes İçin Hareketlilik'. Hepimiz hareketli olalım."

Seçer ayrıca, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın amaçlarına hizmet eden belediye bünyesindeki çalışma ve projeleri de katılımcılara anlattı.

Maria Luisa Wyganowski da etkinlikte konuşarak Avrupa'daki hedefleri ve Mersin'deki hareketlilik ruhunu vurguladı. Wyganowski'nin ifadeleri şöyle: "2030'a kadar şehirlerde özel araç kullanımını yarıya indirmeyi, 2050'ye kadar şehir merkezlerini fosil yakıtlardan arındırmayı amaçlıyoruz. Kimileri bunun gerçekçi olup olmadığını sorguluyor ama bu bir ütopya değil. Daha temiz hava, güvenli sokaklar, güçlü topluluklar için bir yol haritası çıkardık. Bu ruh halihazırda Mersin'de de canlı. Kızkalesi'nden Tarsus'un eski sokaklarına, Marina'dan Kültür Park'a kadar bu şehir, hareketliliğin insanları nasıl bir araya getirdiğini ve toplulukları nasıl güçlendirdiğini gösteriyor."

Konuşmaların ardından meydanda çeşitli etkinlikler düzenlendi ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Programa ayrıca CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız da katıldı.

