Mersin'de 'Araçsız Sokak Günü' etkinliği: Adnan Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen 'Araçsız Sokak Günü' etkinliği Adnan Menderes Bulvarı'nda yapıldı; Vahap Seçer ve AB temsilcileri katıldı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:35
Mersin'de 'Araçsız Sokak Günü' etkinliği: Adnan Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı

Mersin'de 'Araçsız Sokak Günü' etkinliği: Adnan Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü

Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen 'Araçsız Sokak Günü' etkinliği, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilerek Adnan Menderes Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölümü Başkanı Maria Luisa Wyganowski, AB Delegasyonu Ulaşım Sektörü Temsilcisi Göktuğ Kara, bisiklet grupları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Trafiğe kapatılan bulvardaki Babil Kavşağı'nda toplanan grup, kortej halinde Galatasaray Meydanı'na yürüdü.

Vahap Seçer, meydanda yaptığı konuşmada etkinliğin farkındalık yaratma amacına dikkat çekti: "Bugün bir farkındalık yaratmak için dünyanın muhtelif yerlerinde sokaklar trafiğe kapatılıyor. Biz daha büyük bir iş yaptık ve Adnan Menderes Bulvarı'nın bir kısmını trafiğe kapattık. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması 'Herkes İçin Hareketlilik'. Hepimiz hareketli olalım."

Seçer ayrıca, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın amaçlarına hizmet eden belediye bünyesindeki çalışma ve projeleri de katılımcılara anlattı.

Maria Luisa Wyganowski da etkinlikte konuşarak Avrupa'daki hedefleri ve Mersin'deki hareketlilik ruhunu vurguladı. Wyganowski'nin ifadeleri şöyle: "2030'a kadar şehirlerde özel araç kullanımını yarıya indirmeyi, 2050'ye kadar şehir merkezlerini fosil yakıtlardan arındırmayı amaçlıyoruz. Kimileri bunun gerçekçi olup olmadığını sorguluyor ama bu bir ütopya değil. Daha temiz hava, güvenli sokaklar, güçlü topluluklar için bir yol haritası çıkardık. Bu ruh halihazırda Mersin'de de canlı. Kızkalesi'nden Tarsus'un eski sokaklarına, Marina'dan Kültür Park'a kadar bu şehir, hareketliliğin insanları nasıl bir araya getirdiğini ve toplulukları nasıl güçlendirdiğini gösteriyor."

Konuşmaların ardından meydanda çeşitli etkinlikler düzenlendi ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Programa ayrıca CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız da katıldı.

Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Araçsız Sokak Günü" etkinliği gerçekleştirildi....

Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Araçsız Sokak Günü" etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen program, Adnan Menderes Bulvarı'nda yapıldı.

Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Araçsız Sokak Günü" etkinliği gerçekleştirildi....

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Soykırıma Rağmen Yahudi İş İnsanları İsrail'e Yatırım ve Destek Veriyor
2
Mersin'de 'Araçsız Sokak Günü' etkinliği: Adnan Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İskandinav ve Baltık Büyükelçileriyle Yemekte Buluştu
4
Gebze'de panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
5
Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı
6
Diyarbakır Bismil'de Ev Yangını: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
7
Polonya: Hava Sahasını İhlal Eden Rus Uçaklarını Düşüreceğiz

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta