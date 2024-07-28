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Mersin'de Asansörde Mahsur Kalan 10 Kişi Kurtarıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir sitenin asansöründe mahsur kalan 10 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:16
Mersin'de Asansörde Mahsur Kalan 10 Kişi Kurtarıldı

Mersin'de Dramatik Asansör Olayı

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir apartmanın asansöründe 10 kişi mahsur kaldı. Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle asansörün durmasıyla gerçekleşti.

İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Harekete Geçti

Asansörde sıkıştıklarını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarına hızla başladı.

Kurtarma Başarıyla Gerçekleştirildi

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda mahsur kalan 10 kişi sağ salim kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerde, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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