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Mersin'de Atatürk Büstüne Zarar Veren Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Atatürk büstüne zarar veren zanlı, sosyal medya görüntüleri sayesinde yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 17:24
Mersin'de Atatürk Büstüne Zarar Veren Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Atatürk Büstüne Zarar Veren Zanlı Gözaltına Alındı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan muhtarlık önündeki Atatürk büstüne zarar veren zanlı, emniyet güçleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çankaya Mahallesi'nde büstü tahrip eden bir kişinin sosyal medyada paylaşılan görüntülerini incelemesi üzerine harekete geçti.

Yapılan titiz çalışmalar sonucu, büstü zarar veren kişinin kimliği belirlendi. Şüpheli G.C. olarak tespit edilirken, polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Görüntülerde, şüphelinin Atatürk büstünü eliyle vurarak düşürmesi anları yer almakta ve bu durum toplumda büyük bir tepkiye neden olmuştur.

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