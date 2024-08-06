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Mersin'de Atık Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin Yenişehir'de atık alanında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:49
Mersin'de Atık Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Yangın Olayı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Gökçebelen Mahallesi'nde bulunan 25 dönümlük atık alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan atık alanına, ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili yangının çıkış nedeni hakkında detaylı bir araştırma devam ediyor.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin...

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin...

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin...

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin...

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin...

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin...

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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