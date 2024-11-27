Mersin'de Atıl Okul, Akıl ve Zeka Oyunları Köyü Oluyor

Mersin'de Akıl ve Zeka Oyunları Köyü Açıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde 15 yıldan bu yana kullanılmayan bir okul, Medcem Akıl ve Zeka Oyunları Köyü olarak yeniden hayata geçirildi. Proje, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Medcem işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Restorasyon Projesi ile Yenilenen Okul

Gülümpaşalı Mahallesi'nde yer alan atıl okul, kapsamlı bir restorasyondan geçirilerek Akıl ve Zeka Oyunları Köyü haline dönüştürüldü. Açılış töreninde Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, projenin hayırlı olmasını dilerken, bu merkez sayesinde her yaştan bireyin zihinsel gelişimine katkı sağlanacağına vurgu yaptı.

Bir İlk: Bütüncül Bir Zeka Merkezinin Açılışı

Vali Pehlivan, projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, “Akıl ve zeka sınıflarına rastlanıyor ama bütüncül bir merkez olması itibarıyla burası ayrı bir önem ifade ediyor.” şeklinde konuştu.

Medcem'in Destekleriyle Gelişim Fırsatları

Medcem Çimento Üst Yöneticisi Mehmet Ali Ceylan, projeye verdikleri destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Akıl ve Zeka Oyunları Köyü, sadece bir eğlence alanı değil, stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini destekleyen bir merkezdir.” dedi. Bu merkezde her yaştan birey, kendisini geliştirme fırsatı bulacak.

Açılış Törenine Katılım

Açılış törenine, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin'in Silifke ilçesinde 15 yıldır kullanılmayan okulun yenilenmesiyle oluşturulan "Medcem Akıl ve Zeka Oyunları Köyü" hizmete açıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde 15 yıldır kullanılmayan okulun yenilenmesiyle oluşturulan "Medcem Akıl ve Zeka Oyunları Köyü" hizmete açıldı.