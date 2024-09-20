Mersin'de Av Tüfeğiyle Gerçekleşen Aile Cinayeti

Mersin’de Aile İçinde Trajik Olay

Mersin'in Mut ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, tartışma sonucu av tüfeğiyle vurulan baba, oğlu ve gelini hayatını kaybetti. Çömelek Mahallesi'ndeki evinin önünde, ailesiyle beraber pekmez yaparken, yaşlı çiftçi Kemal Veli Akyaka (65), yoldan geçen Tahir K. ile aralarında çıkan bir tartışma sonucunda korkunç bir olaya tanıklık etti.

Tartışmanın Büyümesi ve Silahlı Saldırı

Tartışmanın gerginleşmesi üzerine, Tahir K., Akyaka'nın evinden almış olduğu av tüfeğiyle, Kemal Veli Akyaka’nın yanı sıra oğlu Durmuş (35) ve gelini Ruhan Akyaka’ya (35) ateş etti.

Olay Yeri ve Sağlık Ekipleri

Olayın ardından, çevredekilerin 112 Acil Sağlık ekiplerine yaptığı ihbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Kemal Veli Akyaka, oğlu ve gelininin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma ve Gözaltı

Gözaltına alınan Tahir K., olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek, gerekli işlemlere başlandı. Bu trajik olay, Mut ilçesinde büyük bir üzüntü yarattı ve olayın neden olduğu merak konusu oldu.

Mersin'in Mut ilçesinde tartıştıkları kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.