DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,09 -0,09%
ALTIN
2.864,78 -1,35%
BITCOIN
2.161.007,99 -0,44%

Mersin'de Av Tüfeğiyle Gerçekleşen Aile Cinayeti

Mersin'in Mut ilçesinde bir ailenin av tüfeğiyle vurulması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:32
Mersin'de Av Tüfeğiyle Gerçekleşen Aile Cinayeti

Mersin’de Aile İçinde Trajik Olay

Mersin'in Mut ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, tartışma sonucu av tüfeğiyle vurulan baba, oğlu ve gelini hayatını kaybetti. Çömelek Mahallesi'ndeki evinin önünde, ailesiyle beraber pekmez yaparken, yaşlı çiftçi Kemal Veli Akyaka (65), yoldan geçen Tahir K. ile aralarında çıkan bir tartışma sonucunda korkunç bir olaya tanıklık etti.

Tartışmanın Büyümesi ve Silahlı Saldırı

Tartışmanın gerginleşmesi üzerine, Tahir K., Akyaka'nın evinden almış olduğu av tüfeğiyle, Kemal Veli Akyaka’nın yanı sıra oğlu Durmuş (35) ve gelini Ruhan Akyaka’ya (35) ateş etti.

Olay Yeri ve Sağlık Ekipleri

Olayın ardından, çevredekilerin 112 Acil Sağlık ekiplerine yaptığı ihbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Kemal Veli Akyaka, oğlu ve gelininin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma ve Gözaltı

Gözaltına alınan Tahir K., olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek, gerekli işlemlere başlandı. Bu trajik olay, Mut ilçesinde büyük bir üzüntü yarattı ve olayın neden olduğu merak konusu oldu.

Mersin'in Mut ilçesinde tartıştıkları kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan aynı aileden 3 kişi...

Mersin'in Mut ilçesinde tartıştıkları kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adli Tıp Kurumu Raporu Sonuçlandı: Narin Güran’ın Ölüm Nedeni ve Detayları Ortaya Çıktı
2
Mersin'de Av Tüfeğiyle Gerçekleşen Aile Cinayeti
3
41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 2023 Başlıyor
4
İsrail’in Yeniden Uygulamaya Koyduğu Güvenlik Kısıtlamaları
5
Tekirdağ'da Yeni Ulaşım Projeleri Tanıtıldı
6
Adana'daki Fabrikanın Kundaklanma Anı Kamerada
7
Maltepe'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi