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Mersin'de Baraj Gölünde Boğulma Olayı

Tarsus'ta Berdan Baraj Gölü'nde boğulan genç, Suriye uyruklu İbrahim Hellem olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 19:31
Mersin'de Baraj Gölünde Boğulma Olayı

Mersin'de Trajik Boğulma Olayı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Berdan Baraj Gölü'nde meydana gelen boğulma olayı büyük üzüntü yarattı. Olay, İbrahim Hellem (23) adlı Suriye uyruklu gencin, İncirlikuyu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan baraj gölüne girmesiyle başladı.

Olayın Gelişimi

Genç, bir süre suya girdikten sonra gözden kayboldu. Bu durumu fark eden çevredekiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları

İtfaiye dalgıç ekipleri, Hellem'i kurtarmak için çalışmalara başladı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Hellem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç adamın cesedi, gerekli işlemler için hastane morguna kaldırıldı.

Bu kaza, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Berdan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu. Olay yerine Büyükşehir...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Berdan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği bünyesindeki dalgıçlar, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla gölden çıkarılan ceset, hastane morguna kaldırıldı.

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