Mersin'de Bebek Cesedi Skandalı: 3 Gözaltı

Mersin'de Bebek Cesedi Skandalı

Mersin'in Mut ilçesinde bir çöp konteynerinde bebek cesedinin bulunması, toplumu derin bir üzüntüye boğdu. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alarak adliyeye sevk edildi.

Olayın Detayları

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bulunan çöp konteynerinde, 50 yaşındaki Cennet B. tarafından bulunan poşette bir bebek cesedi bulunduğu bilgisini aldı. Cennet B, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

Şüpheli Kişilerin Belirlenmesi

Polis soruşturması neticesinde, bebeğin annesi Y.Ç. olarak tespit edildi ve Akdeniz ilçesindeki ailesinin evinde bulundu. Ekipler, Y.Ç. ile birlikte annesi F.Ç. ve babası M.Ç.'yi gözaltına aldı.

Adli Süreç ve Toplumsal Tepkiler

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Mut Adliyesine sevk edildi. Cennet B., yaşadığı olay sonrası gazetecilere üzüntü ve şaşkınlık hissettiğini dile getirdi. Kız bebeğin cesedi ise polis incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu tür olayların toplumda yarattığı etki üzerine yetkililerin daha fazla önlem alması gerektiği vurgulanırken, olayın takipçisi olunacağı belirtildi.

Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Mut Adliyesine sevk edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Mut Adliyesine sevk edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Mut Adliyesine sevk edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Mut Adliyesine sevk edildi.