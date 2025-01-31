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Mersin'de Bıçaklı Kavga: İki Kişi Yaralandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:33
Mersin'de Bıçaklı Kavga: İki Kişi Yaralandı

Mersin'de Bıçaklı Kavga: İki Kişi Yaralandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Camişerif Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda iki kişi yaralandı. Olayın detayları henüz netleşmemişken, kavgaya neden olan tartışmanın M.T. ile S.Ç. arasında çıktığı bildirildi.

Yapılan incelemelere göre, taraflar arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüşerek M.T.'nin S.Ç.'yi bıçakla yaralamasıyla sonuçlandı. Bu sırada M.T. de yaralandı.

Olayın ardından, bölgedeki vatandaşların 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber vermesiyle, ekipler hızlıca olay yerine intikal etti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak emniyet güçleri soruşturma başlatırken, yaralıların sağlık durumları hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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