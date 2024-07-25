Mersin’de Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybeden Yaşlı Adam Defnedildi

Bingöl'deki Bıçaklı Saldırı Sonrası Hayatını Kaybeden Buradin Budancamanak Toprağa Verildi

Bingöl'de meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 83 yaşındaki Buradin Budancamanak'ın cenazesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde defnedildi.

Cenaze Töreni ve Defin İşlemleri

Budancamanak'ın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından Bingöl'den cenaze aracıyla Mersin’in Tarsus ilçesine ulaştırıldı. Yakınları, cenazeyi Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirdi.

Burada, Budancamanak'ın aile bireyleri, akrabaları ve arkadaşları büyük bir üzüntü yaşadı. Kılınan cenaze namazının ardından, Budancamanak’ın naaşı Dedeler Mahallesi Eshab-ı Kehf Mezarlığı'nda toprağa verildi. Saldırıda, yaşlı adamın 8 çocuğu ve 11 torunu olduğu, aynı zamanda yaşlılığa bağlı sağlık sorunları bulunduğu öğrenildi.

Olay Hakkında Bilgiler

Olay, Bingöl’ün Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde gerçekleşmişti. Bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucunda dört kişi hayatını kaybederken, beş kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından, Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu yakınlarında bulunan zanlı Emir Can Zazaoğlu, polis tarafından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

Bingöl'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 83 yaşındaki Buradin Budancamanak'ın cenazesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi. Budancamanak'ın cenazesi işlemlerinin ardından Bingöl'den cenaze aracı ile Mersin'in Tarsus ilçesine gönderildi. Yakınları tarafından alınan cenaze, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada, Budancamanak'ın ailesi, akrabaları ve yakınları üzüntü yaşadı. Kılınan namazının ardından Budancamanak'ın cenazesi, Dedeler Mahallesi Eshab-ı Kehf Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bingöl'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 83 yaşındaki Buradin Budancamanak'ın cenazesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi. Budancamanak'ın cenazesi işlemlerinin ardından Bingöl'den cenaze aracı ile Mersin'in Tarsus ilçesine gönderildi. Yakınları tarafından alınan cenaze, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada, Budancamanak'ın ailesi, akrabaları ve yakınları üzüntü yaşadı. Kılınan namazının ardından Budancamanak'ın cenazesi, Dedeler Mahallesi Eshab-ı Kehf Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bingöl'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 83 yaşındaki Buradin Budancamanak'ın cenazesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi. Budancamanak'ın cenazesi işlemlerinin ardından Bingöl'den cenaze aracı ile Mersin'in Tarsus ilçesine gönderildi. Yakınları tarafından alınan cenaze, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada, Budancamanak'ın ailesi, akrabaları ve yakınları üzüntü yaşadı. Kılınan namazının ardından Budancamanak'ın cenazesi, Dedeler Mahallesi Eshab-ı Kehf Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bingöl'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 83 yaşındaki Buradin Budancamanak'ın cenazesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi. Budancamanak'ın cenazesi işlemlerinin ardından Bingöl'den cenaze aracı ile Mersin'in Tarsus ilçesine gönderildi. Yakınları tarafından alınan cenaze, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada, Budancamanak'ın ailesi, akrabaları ve yakınları üzüntü yaşadı. Kılınan namazının ardından Budancamanak'ın cenazesi, Dedeler Mahallesi Eshab-ı Kehf Mezarlığı'nda toprağa verildi.