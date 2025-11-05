Mersin’de 'Bisiklet Atölyesi' ile Kadınlara Ücretsiz Bisiklet Eğitimi

Mersin’de 'Bisiklet Atölyesi' kadınlara ücretsiz eğitim sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bisiklet Atölyesi, kadınlara ücretsiz bisiklet sürüşü ve güvenli sürüş eğitimi vererek onların sosyal yaşama katılımını, özgüvenini ve özgürlük alanını artırmayı hedefliyor.

Programın amacı

Projenin amacı, kadınların kent yaşamında ve ulaşımda daha etkin rol alabilmeleri için bisiklet sürmeyi öğrenmelerini, güvenli sürüş bilincine sahip olmalarını ve kente bisikletle dahil olmalarını sağlamak olarak açıklandı.

Eğitim içeriği ve atölye çalışmaları

Bisiklet Atölyesi kapsamında kadınlara bisiklet, kask ve diğer güvenlik ekipmanları sağlanıyor. Gönüllü beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde verilen eğitimlerde temel sürüş becerileri öğretilirken, temel bakım ve onarım desteği de sunuluyor. Atölyede bisiklet parçalarının tanıtımı, temel bakım uygulamaları, lastik ve zincir değişimi ile fren sistemlerinin ayarlanması konularında bilgilendirme yapılıyor.

Yetkili açıklamaları

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu etkinliğin önemine değinerek, "Bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlara ücretsiz olarak bisiklet sürmeyi öğretiyoruz. Kadınlar için hem fiziksel hem ekonomik özgürlük sunan bisiklet, kent sağlığı açısından da oldukça faydalı" dedi. Dokucu, ayrıca atölyede gerçekleştirilen paylaşımların ve dayanışmanın, özellikle şiddet gören ya da ruhsal olarak zorluk yaşayan kadınlar için güçlendirici olduğunu vurguladı.

Topluluk ve sürüş etkinlikleri

Mersin Bisikletli Dostlar Topluluğu Kurucusu Hüsniye Tekin ise kadınların bisiklete ilgisinin giderek arttığını belirtti. Tekin, sürüş etkinliklerinin haftada bir sürdüğünü ve "Her perşembe günü, Bisikletli Kadınlar Durağı’nda sürüş etkinliklerimiz oluyor, tüm kadınları bekliyoruz. Bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor" sözleriyle çağrı yaptı.

Atölye ve düzenlenen etkinlikler sayesinde kadınlar para ödemeden dışarı çıkabiliyor, sosyalleşiyor, doğayla buluşuyor; bu deneyimlerin onların sosyal ve bireysel özgürleşmesinde önemli bir rol oynadığı bildirildi.

