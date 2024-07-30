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Mersin'de Bisiklet Yolu Ağı 150 Kilometreye Ulaştı

Mersin'deki bisiklet yolu ağı 150 kilometreye çıkarıldı. 2029'a kadar 277 kilometre hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:39
Mersin'de Bisiklet Yolu Ağı 150 Kilometreye Ulaştı

Mersin'in Bisiklet Yolu Ağı Genişliyor

Mersin, merkez dört ilçeyi birbirine bağlayan bisiklet yolu ağını 150 kilometreye ulaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından sürücülere güvenli ve doğal güzellikler arasında bisiklet sürme imkanı sunan çalışmalar devam ediyor.

Yeni Etaplarla Bisiklet Kullanımı Artacak

Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir ilçelerini kapsayan bisiklet yolları, yeni açılışlarla 150 kilometreye ulaştı. Özellikle sahil bandındaki yollar, bisiklet kullanıcılarının palmiyeler arasında deniz manzarası eşliğinde yolculuk yapmalarına olanak tanıyor.

277 Kilometre Hedefi

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Mersin'de 2021 yılında hayata geçirilen Bisiklet Master Ana Planı çerçevesinde yapılan bu çalışmalarla, 2029 yılı sonuna kadar toplamda 277 kilometre bisiklet yolu tamamlanacağını ifade etti. Topçuoğlu, "Kalan 127 kilometrelik bisiklet yolunu önümüzdeki yıllarda tamamlayarak vatandaşlarımıza daha geniş bir ağ sunmayı hedefliyoruz," dedi.

Mersin'de merkez dört ilçeyi birbirine bağlayan bisiklet yolu ağı 150 kilometreye...

Mersin'de merkez dört ilçeyi birbirine bağlayan bisiklet yolu ağı 150 kilometreye çıkarıldı.

Mersin'de merkez dört ilçeyi birbirine bağlayan bisiklet yolu ağı 150 kilometreye...

Mersin'de merkez dört ilçeyi birbirine bağlayan bisiklet yolu ağı 150 kilometreye çıkarıldı.

Mersin'de merkez dört ilçeyi birbirine bağlayan bisiklet yolu ağı 150 kilometreye...

Mersin'de merkez dört ilçeyi birbirine bağlayan bisiklet yolu ağı 150 kilometreye çıkarıldı.

Mersin'de merkez dört ilçeyi birbirine bağlayan bisiklet yolu ağı 150 kilometreye...

Mersin'de merkez dört ilçeyi birbirine bağlayan bisiklet yolu ağı 150 kilometreye çıkarıldı.

Mersin'de merkez dört ilçeyi birbirine bağlayan bisiklet yolu ağı 150 kilometreye...

Mersin'de merkez dört ilçeyi birbirine bağlayan bisiklet yolu ağı 150 kilometreye çıkarıldı.

Mersin'de merkez dört ilçeyi birbirine bağlayan bisiklet yolu ağı 150 kilometreye...

Mersin'de merkez dört ilçeyi birbirine bağlayan bisiklet yolu ağı 150 kilometreye çıkarıldı.

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