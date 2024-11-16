Mersin'de Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayınbiraderini Öldüren Zanlı Gözaltında

Mersin'de Korkunç Cinayet: Eşini ve Kayınbiraderini Öldürdü

Mersin'in Silifke ilçesinde, Veysel Gökten isimli bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Gökten ve kayınbiraderi Resul Gedik'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, Demircili Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

İddiaya göre, Veysel Gökten, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe'nin kaldığı kayınbiraderi Resul Gedik'in evine gitti. Burada çıkan kavga sırasında Gökten, av tüfeğiyle her iki şahsa ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede Ayşe Gökten ve ağabeyi Resul Gedik’in olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini tespit etti.

Olayın ardından, Veysel Gökten gözaltına alındı ve jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Mersin'in Silifke ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.