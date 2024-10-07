Mersin'de Boya Fırınında Patlama: 3 Yaralı

Mersin'deki Patlama Olayı

Mersin'in Erdemli ilçesi Alata Mahallesi'nde yer alan bir boya fırınında, henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen patlama, çevrede büyük paniğe yol açtı.

Ağır Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Erdemli Sanayi Sitesi'nde bulunan A.Y'ye ait boya fırınında gerçekleşen olay sonucunda, fırın sahibi A.Y. ile birlikte M.C. ve M.Ö. isimli iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar, hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye Ekiplerinin Mücadelesi

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yapılan ilk incelemelerde, patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olay sırasında iş yerinin duvarının yıkıldığı bildirildi.

Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde boya fırınında meydana gelen patlamada, 3 kişi ağır yaralandı. Gaz sıkışmasından meydana geldiği değerlendirilen patlama nedeniyle iş yeri hasar gördü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde boya fırınında meydana gelen patlamada, 3 kişi ağır yaralandı. Gaz sıkışmasından meydana geldiği değerlendirilen patlama nedeniyle iş yeri hasar gördü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde boya fırınında meydana gelen patlamada, 3 kişi ağır yaralandı. Gaz sıkışmasından meydana geldiği değerlendirilen patlama nedeniyle iş yeri hasar gördü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde boya fırınında meydana gelen patlamada, 3 kişi ağır yaralandı. Gaz sıkışmasından meydana geldiği değerlendirilen patlama nedeniyle iş yeri hasar gördü.