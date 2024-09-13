Mersin'de Büyük İşçi Buluşması

Mersin'de DİSK'in düzenlediği Büyük İşçi Buluşması'na katılan genel başkan Çerkezoğlu, emekçilerin hakları için mücadele çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 18:04
Mersin'de Büyük İşçi Buluşması

Mersin'de Büyük İşçi Buluşması Gerçekleşti

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Mersin'de düzenlenen "DİSK Çukurova Bölgesi Büyük İşçi Buluşması" etkinliğine katıldı. Çerkezoğlu, çevre illerden gelen işçilerle birlikte Adnan Menderes Bulvarı'ndan Özgecan Aslan Barış Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Emekçilerin Mücadelesine Destek

Burada katılımcılara hitap eden Çerkezoğlu, "Diyarbakır ve Tekirdağ'daki kahredici acıları yüreklerinin en derininde hissettiklerini" vurguladı. Her bireyin çalışması ve üretmesi gerektiğini ifade eden Çerkezoğlu, "Hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer, bu ülkenin 85 milyon insanını, işçileri, emekçileri, işsizleri, emeklileri, kadınları, gençleri ve çocuklarımızı insanca yaşatmaya yeter de artar bile. Yeter ki tercihler değişsin, yeter ki gelirde, vergide, ülkede adalet sağlansın." şeklinde konuştu.

Ekonomi Politikaları Eleştirildi

Çerkezoğlu, ülkenin ekonomi politikalarını ve Orta Vadeli Programı sert bir dille eleştirdi. DİSK olarak yaptıkları çalışmaları da aktaran Çerkezoğlu, "Adaletin olmadığı yerde ekmek, demokrasi, barış olmaz. O nedenle biz gelirde, vergide, ülkede adalet için mücadele veriyoruz. Buradan açık bir biçimde söylüyoruz; birkaç miting yapıp dağılacak değiliz. 2 yıldır yürüdüğümüz bu yol, bir mücadele sürecidir." dedi.

Umuda Eşlik Eden Kalabalık

Çerkezoğlu, "Bu ülkede hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Asla teslim olmak yok. Biz ve DİSK varsa umut var. Umudu hep birlikte büyüteceğiz. O nedenle yan yana, omuz omuza olacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, CHP Mersin milletvekilleri Gülcan Kış ve Hasan Ufuk Çakır, DEM Parti Mersin milletvekili Perihan Koca, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve işçiler katıldı.

Mersin'de, "DİSK Çukurova Bölgesi Büyük İşçi Buluşması" düzenlendi. Çevre illerden gelen işçiler...

Mersin'de, "DİSK Çukurova Bölgesi Büyük İşçi Buluşması" düzenlendi. Çevre illerden gelen işçiler ve katılımcılar, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandından Özgecan Aslan Barış Meydanı'na kadar yürüdü.

Mersin'de, "DİSK Çukurova Bölgesi Büyük İşçi Buluşması" düzenlendi. Çevre illerden gelen işçiler...

Mersin'de, "DİSK Çukurova Bölgesi Büyük İşçi Buluşması" düzenlendi. Çevre illerden gelen işçiler ve katılımcılar, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandından Özgecan Aslan Barış Meydanı'na kadar yürüdü.

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