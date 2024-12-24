Mersin'de Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi: 20 Araç Cezalandırıldı

Mersin'de Jandarma Cayrokopter ile Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Mersin'de otoyol güvenliğini artırmak amacıyla jandarma ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerin detayları paylaşıldı.

Denetimlerde Öne Çıkan Veriler

Havadan desteklenen denetimlerde toplam 391 araç ve bu araçlardaki 480 kişi kontrol edildi. Ekipler, durdurulan her bir sürücüyü Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.

Cezai İşlemler ve Gözaltılar

Denetimlerde, 20 araca eksiklikleri nedeniyle cezai işlem uygulandı ve toplamda 8 araç trafikten men edildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu tür denetimlerin, trafik güvenliğini sağlamak ve suçların önüne geçmek amacıyla devam edeceği belirtildi.