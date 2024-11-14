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Mersin'de Cinayet ve Uyuşturucu Hükümlüsü Bağ Evinde Yakalandı

Mersin'de kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü, 7 ay süren takip sonucu bağ evinde yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:59
Mersin'de Cinayet ve Uyuşturucu Hükümlüsü Bağ Evinde Yakalandı

Mersin'de Hükümlülerin Peşinde Üst Düzey Operasyon

Mersin'de, kasten öldürme ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından toplam 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, saklandığı bağ evinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarma Başarılı Operasyonla Hükümlüyü Ele Geçirdi

İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çeşitli suçlardan 80 farklı arama kaydına sahip olan bu hükümlünün yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, hükümlünün Erdemli ilçesindeki bir bağ evinde saklandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek hükümlüyü gözaltına aldı.

İşlemlerinin Ardından Cezaevine Gönderildi

Operasyon sırasında hükümlünün üzerinde bir tabanca bulundu. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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