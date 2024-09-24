Mersin'de Çöp Konteynerinde Bebek Cesedi Bulundu

Mersin'de Şok Edici Bir Olay

Mersin'in Mut ilçesinde bulunan çöp konteynerinde üzücü bir keşif gerçekleştirildi. Meydan Mahallesi'ndeki bir konteynerde, atık toplayan Cennet B. adlı kişi, içi bir poşetle dolu bebek cesedini buldu.

Olayın Gelişimi

Cennet B., durumun ciddiyetini anlayarak hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cenazenin İncelenmesi

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından, küçük kız bebeğin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu acı olay, yerel halkta derin bir üzüntü yarattı.

Tanığın Duyguları

Cennet B. olaydan sonra yaptığı açıklamada, bulduğu bebek cesedini görünce büyük bir üzüntü ve şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Bu trajik durum, toplumda çocukların korunması ve aile sorunları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.