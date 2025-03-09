Mersin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Zanlı Tutuklandı

Mersin Mut'ta, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden A.E.Ş. tutuklandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 18:56
Mersin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Zanlı Tutuklandı

Mersin'de Sosyal Medya Suçlaması

Mersin'in Mut ilçesinde, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen şüpheli, A.E.Ş. (33), emniyet güçleri tarafından tutuklandı.

Gözaltı Süreci ve Tutuklama

Yapılan incelemelerde, şüphelinin Facebook hesabındaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretler tespit edildi. Gözaltına alınan A.E.Ş., Mut Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Mut ilçesinde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine...

Mersin'in Mut ilçesinde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

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