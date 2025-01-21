Mersin'de Damdan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Mersin'de Üç Katlı Evde Dram

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde yaşanan üzücü bir olayda, 16 yaşındaki A.A, üç katlı müstakil evlerinin damında kardeşiyle oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.

Ailesinin durumu fark etmesiyle birlikte acil yardım çağrısı yapıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, A.A.'yı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralı olduğu belirlenen A.A., Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılan çocuk, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay, mahallede büyük bir üzüntü yarattı.