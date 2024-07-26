Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de DEAŞ'a Yönelik Operasyon

Mersin'de düzenlenen Gürz-1 adlı operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından bu kişilerin 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun Detayları

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonu ile 13 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, Mersin'de gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli Süreç ve Sonuçlar

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, 3'ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürz-1 operasyonları kapsamında Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon'da toplam 72 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-1" operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-1" operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-1" operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-1" operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-1" operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-1" operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-1" operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.