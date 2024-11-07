Mersin'de Defin Alanında 1100 Sikke Bulundu

Mersin'de Cenaze Defni Sırasında Tarihi Sikkeler Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir cenaze defin işlemi sırasında tarihi değeri olan 1100 sikke ve seramik parçaları keşfedildi. Geçtiğimiz ay bir trafik kazasında yaşamını yitiren 26 yaşındaki Nuri Kavas için düzenlenen cenaze töreni, Yunusoğlu Mahallesi Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.

Cenaze namazının ardından, Kavas'ın cenazesi toprağa verilirken, defin alanında dikkat çeken sikke ve seramik parçaları gözlemlendi. Olayı fark edenler durumu hemen yerel jandarma ve Tarsus Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye intikal eden yetkililer, defin alanını güvenlik çemberine aldı. Nuri Kavas'ın yakınlarının da gözetiminde yapılan kazılar sonucunda toplamda 1100 sikke ile seramik parçaları bulundu.

Bulunan sikkeler ve seramik kalıntıları, incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu keşif, bölgenin tarihi dokusuna ışık tutacak önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir cenazenin defini sırasında 1100 sikke ile seramik parçalar bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir cenazenin defini sırasında 1100 sikke ile seramik parçalar bulundu.