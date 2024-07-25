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Mersin'de Denizde Boğulma Olayı

Mersin'de denize giren 41 yaşındaki erkek boğularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:16
Mersin'de Denizde Boğulma Olayı

Mersin'de Denizde Yaşanan TrajiKomik Olay

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, deniz keyfi yapan 41 yaşındaki A.D., aniden boğularak hayattan kopmuş durumda bulundu.

Olayın Detayları

Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Fenerbahçe Meydanı sahilinden denize giren A.D., bir süre sonra hareket etmeyi bıraktı. Bunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekiplerin Müdahalesi

İhbar üzerine, olay yerine sağlı ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, A.D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze İşlemleri

Olay sonrasında, A.D.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı ve gerekli işlemler başlatıldı.

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