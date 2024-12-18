Mersin'de Denizi Kirleten Gemilere 20 Milyon Lira Ceza

Mersin'de Denizi Kirleten Gemilere Dev Ceza

Mersin Uluslararası Limanı'nda, paslı ve yağlı su bırakarak denizi kirlettiği tespit edilen gemiye, 20 milyon 484 bin 576 lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayet üzerine liman ve çevresinde denetim çalışmaları başlatmıştı.

Yapılan denetimlerde, Elektronik Gemi Denetim Sistemi aracılığıyla bir geminin paslı ve yağlı suyu denize bıraktığı belirlenmiştir. Bu durum karşısında ekipler, derhal ceza kesme işlemlerine başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deniz denetimlerinin elektronik sistemle yapıldığını belirterek, "Bundan sonra da denizimizi kirletenlere göz açtırmayacağız" ifadesini kullandı.

Mersin Uluslararası Limanı'nda, paslı ve yağlı su bırakarak denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 20 milyon 484 bin 576 lira ceza uygulandı.

Mersin Uluslararası Limanı'nda, paslı ve yağlı su bırakarak denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 20 milyon 484 bin 576 lira ceza uygulandı.