Mersin'de devrilen ağaç 3 araca zarar verdi

Mersin Akdeniz'de yağmur nedeniyle kökünden sökülen ağaç, İsmet İnönü Bulvarı'nda 3 aracın üzerine devrildi; kamyonet kullanılamaz hale geldi, yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:46
Olayın Detayları

Olay, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kaldırımda bulunan ağaç kökünden sökülerek devrildi ve yoldan geçen araçların üzerine düştü.

Düşen ağaç, seyir halindeki 33 M 1055 plakalı yolcu minibüsü, 33 AUH 517 plakalı açık kasa kamyonet ve 33 BCY 104 plakalı otomobilin üzerine geldi. Devrilen ağacın altında kalan kamyonet kullanılamaz hale gelirken, minibüs ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerinde çalışmalara başladı. Yetkililer, olayda yaralanan olmadığını bildirdi. Ekiplerin ağacı kaldırma ve trafiği normale döndürme çalışmaları sürüyor.

