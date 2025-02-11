Mersin'de Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi Başladı

Mersin'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamuda görevli gönüllü eğiticilere yönelik dezenformasyonla mücadele eğitimleri başladı. Valilik himayesinde gerçekleştirilen bu eğitim programı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi (MEÜ), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü" çerçevesinde düzenlenmektedir.

Programın açılış töreni, MEÜ Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Mersin Öğretmenler Tiyatro Topluluğu üyeleri, tiyatral bir dille dezenformasyonu sahneye taşıyarak konunun önemine vurgu yaptı.

Dezenformasyonla Mücadelede Birliktelik

Programda konuşan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, gerçeğin üzerini örtmeye çalışan dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla bir araya gelindiğini dile getirdi. Dezenformasyonun özellikle gençler üzerinde büyük etkileri olduğunu belirten Yaşar, şunları açıkladı: "Gençleri bilgilendirmek, toplum genelinde farkındalık oluşturmak, dijital okuryazarlığı yaygınlaştırmak ve dezenformasyonun önünü kapatmak için kurumlar arası işbirliği ile çalışmalar yapıyoruz. Dezenformasyon, sınır tanımayan küresel bir risk. Bu risklerle başa çıkmak için tüm kurumlara önemli görevler düşüyor."

Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünme Ön Planda

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da dezenformasyonun, yanlış bilginin kamuoyu oluşturmak veya kaosa yol açmak için sıkça kullanılan bir yöntem olduğunu belirterek, medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerilerinin artırılmasının önemine değindi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ise daha sorumlu medya okuyucuları ve sosyal medya kullanıcıları olmak hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, dezenformasyonla mücadelenin önemine vurgu yaparak, "Eğitimlerimizle dezenformasyona karşı daha az dirençli olan gençleri bilgilendirmeyi, toplumda daha bilinçli medya okuryazarı ve sosyal medya kullanıcısı olma noktasında farkındalık sağlamayı amaçlıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimize inanıyorum," dedi.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Ümmühan Yücel tarafından dezenformasyonla mücadelenin önemi ve bu alanda yürütülen çalışmalar sunuldu. Eğitim sonunda sertifika alacak kursiyerler, okullarda ve çeşitli kurumlarda dezenformasyonla mücadele eğitimi verecek.

Mersin'de Valilik himayesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü" kapsamında hazırlanan "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi"nin açılış programı, MEÜ Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Etkinliğe katılan Mersin Öğretmenler Tiyatro Topluluğu üyeleri, tiyatral dille dezenformasyonu sahneye taşıdı.

Mersin'de Valilik himayesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü" kapsamında hazırlanan "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi"nin açılış programı, MEÜ Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Etkinliğe katılan Mersin Öğretmenler Tiyatro Topluluğu üyeleri, tiyatral dille dezenformasyonu sahneye taşıdı.