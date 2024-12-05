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Mersin'de Dikiş Makinesi İğnesi Parmağına Saplanan Kadına İtfaiye Müdahalesi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 65 yaşındaki kadının parmağına dikiş makinesi iğnesi saplandı, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 23:06
Mersin'de Dikiş Makinesi İğnesi Parmağına Saplanan Kadına İtfaiye Müdahalesi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 65 yaşındaki F.K.'nin parmağına dikiş makinesi iğnesi saplandı. Olay, Anıt Mahallesi'ndeki evinde dikiş yaparken gerçekleşti.

Dikiş makineleriyle perde kenarı diken F.K., talihsiz bir kaza sonucu parmağını makinaya sıkıştırdı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri hemen olay yerine geldi. Uzman ekip, kadının parmağını iğnenin saplanması sonucu sıkıştığı dikiş makinesinden kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Kurtarma işleminin ardından sağlık ekipleri, F.K.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından parmağındaki iğne çıkarıldı ve tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kadının durumu kontrol altına alındı ve hayati risk ortadan kaldırıldı.

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