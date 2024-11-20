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Mersin'de Dini Nikahlı Eşi Tarafından Öldürülen Kadın: Hasan F. Tutuklandı

Mersin'de Aybeniz Top, dini nikahlı eşi tarafından boğularak öldürüldü. Zanlı Hasan F. kaçış sonrası tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 19:15
Mersin'de Dini Nikahlı Eşi Tarafından Öldürülen Kadın: Hasan F. Tutuklandı

Mersin'de Dini Nikahlı Eşi Tarafından Öldürülen Kadın: Hasan F. Tutuklandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde 24 yaşındaki Aybeniz Top, dini nikahlı eşi Hasan F. tarafından tülbentle boğularak öldürüldü. Olay, Akbelen Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma sonucunda, Hasan F. tartışmanın büyümesi üzerine Aybeniz Top'u boğarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme neticesinde, Aybeniz Top'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Mersin Otobüs Terminali'nde Yakalandı

Olayın ardından kaçan Hasan F., polis tarafından Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan F., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Cenaze Töreni ve Defin

Morgdaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Aybeniz Top’un cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze, Güneykent Mezarlığı'na götürülerek kılınan namazın ardından defnedildi.

Geçmişteki İddialar

Öte yandan, Hasan F.'nin, ağustos ayında katıldığı bir televizyon programında Aybeniz Top'un kaçırılarak zorla tutulduğunu iddia ettiği öğrenildi. Ancak, programa katılan Aybeniz Top’un, Hasan F.’den gördüğü şiddet nedeniyle evden ayrıldığını belirtmesi dikkat çekti. Program sonrası bir araya geldikleri ve Hasan F.'nin babasına ait Akbelen Mahallesi'ndeki evde yaşamaya başladıkları kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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